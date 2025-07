Der Herr der Herzen und Fliegen

Gibt es neben dem herausfordernden Beruf noch anderes, wofür Sie brennen?

Da gibt es schon noch einiges. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Fliegenfischer. Das habe ich seit dem vierten Lebensjahr gemacht. Nur mit der Fliege gefischt habe ich eigentlich erst seit dem 17. Lebensjahr. Bereits mit vier Jahren habe ich meine erste Forelle gefangen, noch mit meinem Vater zusammen.



Und ich habe in dem Zusammenhang verschiedene Gegenden der Welt bereist, wo man das Fliegenfischen auch im Meer in unterschiedlichsten Formen betreiben kann. Wenn ich etwas mache, versuche ich, darin schon perfekt zu sein. In der Chirurgie ist es ja faszinierend, dass wir uns mit dem Wunder Mensch beschäftigen dürfen.

Und der macht natürlich auch nicht immer das, was man gerne haben möchte. Es gibt immer wieder Überraschungen. Wenn Sie jetzt die Analogie zum Fliegenfischen sehen, ist da die Frage, was der Fisch jetzt macht und was ich mache. Ich kann ihm immer nur eine Einladung schicken, den Köder anzunehmen.

Eines Ihrer Lieblingszitate aus Faust ist, „dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“.

Da möchte ich die drei Hauptfragen von Immanuel Kant aufschlüsseln, die uns Menschen bewegen, nämlich:

Was kann ich wissen?

Das ist Erkenntnistheorie – wo sind die Grenzen des Möglichen im Erkennen?

Was soll ich tun?

Was darf ich hoffen?

Und das ist die höchste Frage von allen – deswegen gibt es die Religion: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es Gott oder irgendeinen großen Baumeister aller Welten?

Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten Zusammenhang ist, ist sicher ein Wunsch, aber das reflektiert ja im Endeffekt nichts anderes als das Streben nach Erkenntnis – und dass dieser Zenit nie erreichbar ist.

Das Herz wird mit Liebe und Sexualität verbunden …

Da gibt es auch eine biologische Korrelation. Dass das bei schweren Herzerkrankungen natürlich gefährlich sein kann.

Und das gebrochene Herz gibt es wirklich?

Es gibt das Syndrom des gebrochenen Herzens. Es ist auch wirklich so, dass psychische Erkrankungen oder psychische Befindlichkeitsstörungen sich in somatischen – also organischen – Erkrankungen und nicht nur in funktionellen widerspiegeln.

Beispiele:

Herzrhythmusstörungen

Blutdruckentgleisungen

Hyperkinetisches Herzsyndrom: dauerhaft zu hohe Herzfrequenz und zu hoher Blutdruck

Psychosomatisch gibt es das. Das muss man akzeptieren.

Möchten Sie aus Liebe zu Goethe und Faust das letzte Zitat bringen, nämlich: „Der Worte sind …“

… genug gewechselt. Ich möchte aber das Gespräch nicht mit diesem Zitat aus dem Vorwort von Faust enden lassen.



Da heißt es am Schluss: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“ Vielleicht ist das etwas, was man sagt, wenn wir schon zum Erkenntnisgewinn kommen:

Das ewig strebende Bemühen, dies zu erreichen, ist genug, dass wir als Menschen erlöst – im Sinne von: belohnt – werden. Das gibt sehr viel Hoffnung.