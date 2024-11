Antibiotika: Weniger ist mehr

Nach ihren Studien der Ethnologie und Politikwissenschaften an der Universität Göttingen und der University of California in Santa Cruz, wechselte die Forscherin an die Universität Berlin. In den USA begann sich Kehr mit Medizinanthropologie zu beschäftigen. Seit 2011 ist Kehr Professorin für Medizinanthropologie und globale Gesundheit an der Universität Wien.