Brustkrebsmonat startet mit Patientinnen-Kongress in Wien

Die Krebshilfe und das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung laden Brustkrebs- und Unterleibskrebspatientinnen zu einem "Dialog auf Augenhöhe" in die Österreichische Akademie der Wissenschaften (1.10., 9.00 bis 16.00 Uhr). Statt Fachvorträgen steht ein Dialog auf dem Programm, Betroffene können ihre Fragen direkt an Fachleute richten. "Mit diesem Kongress schaffen wir bewusst Raum für persönliche Gespräche - etwas, das im Spitalsalltag oft zu kurz kommt", so Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unbedingt erforderlich (mailto:kiefhaber@krebshilfe.net ).

"Als Verbündete für alle von Brustkrebs Betroffenen und deren Angehörigen möchte ich damit zu Sichtbarkeit, Solidarität und zur Verringerung von Sorgen und Ängsten beitragen, flankiert von einem klaren Bekenntnis zu innovativer medizinischer Forschungsarbeit in diesem Bereich", dankte Frauen- und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) der Kongress-Organisation. Im Anschluss findet für Pink-Ribbon-Partner, prominente Botschafterinnen und Botschafter in Sachen Brustkrebs, Patientinnen und Medien ab 18.00 Uhr eine Abendveranstaltung in der Akademie der Wissenschaften statt.