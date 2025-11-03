News Logo
Brau Union erhöht Preise um 3,2 Prozent

Die Preise werden für Gastronomie und Handel ab 1. Dezember erhöht
Die heimische Heineken-Tochter Brau Union erhöht die Bierpreise für den Handel als auch die Gastronomie ab 1. Dezember im Durchschnitt um 3,2 Prozent. Im Vorjahr hob der Braukonzern die Preise aufgrund steigender Kosten zu Jahresbeginn im Schnitt um 3,6 Prozent und im Dezember um 3,4 Prozent an. Zur Brau Union gehören unter anderem die Biermarken Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger und Schladminger.

"Insbesondere sind Lohn- und Gehalts- sowie Energiekosten - sowohl bei unseren Vorlieferanten als auch im eigenen Unternehmen - maßgebliche Kostentreiber", hieß es von der Brau Union gegenüber der APA. Außerdem gebe es "deutliche Preissteigerungen im Transportbereich und bei einzelnen Rohstoffen". Trotz "erheblicher interner Effizienzmaßnahmen und Prozessoptimierungen" könne man die Kostensteigerungen nicht abfedern, so der Braukonzern.

Wie viel von der Erhöhung bei den Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt bzw. beim Wirten ankommen wird, hängt letztlich von den Handelsketten und den Gastronomiebetrieben ab.

