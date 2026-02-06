Beratung durch Gleichaltrige bei Rat auf Draht steigt

Die Peerberatung, die jeden Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr stattfindet, sei für viele junge Menschen mittlerweile ein Fixpunkt. "Viele Jugendliche empfinden es als einfacher, sich jemandem anzuvertrauen, der vielleicht gerade selbst ähnliche Dinge erlebt oder vor kurzem erlebt hat", erklärt Christine Piriwe, Projektleiterin des Angebots. Allein im Jahr 2025 stiegen die Peerberatungen um 30 Prozent auf insgesamt 264 an.

Im Unterschied zur klassischen Telefon- und Chatberatung sind bei der Peerberatung die Themen durch sogenannte Themenchats vorgegeben, erläuterte Rat auf Draht. "Zudem werden in der Peerberatung keine Krisengespräche geführt", sind diese notwendig, wird an die geschulte Kollegenschaft weitergeleitet, "welche die Peers vor Ort unterstützen", so Piriwe. Aufgrund der starken Nachfrage sucht Rat auf Draht jedenfalls vier Mal Verstärkung im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. März 2026.

(S E R V I C E - Infos dazu unter: https://go.apa.at/IKUyXHQU)