8 Ideen für bildschirmfreie Familienzeit

Klar, gibt es Sportvereine, Musikkurse oder Pfadfinder-Ausflüge für kontinuierliche Aktivitäten. Aber auch die Familie kann gemeinsam aktiv werden. Denn: "Wer keine Langeweile hat, greift seltener zum Smartphone", sagt Laura Benyoub-Müller, Kinder- und Jugendärztin aus Ratingen.

Wem die Fantasie für Familienprojekte fehlt, dem schlagen Expertinnen und Experten alternative bildschirmfreie Familienaktivitäten vor.