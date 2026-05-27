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8 Ideen für bildschirmfreie Familienzeit

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Als Familienaktivität kann man Pflanzen aussäen
©APA, dpa-tmn, Florian Schuh
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Die vereinbarten Konten für die digitale Medienzeit sind aufgebraucht: Das finden Kinder oft ohnehin richtig blöd. Und richtig gemein, wenn ihre Eltern länger online unterwegs sind oder Mütter und Väter selbst mit ihrer Vorbildrolle bei der Bildschirmzeit hadern. Da sind bildschirmfreie Alternativen gefragt.

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Klar, gibt es Sportvereine, Musikkurse oder Pfadfinder-Ausflüge für kontinuierliche Aktivitäten. Aber auch die Familie kann gemeinsam aktiv werden. Denn: "Wer keine Langeweile hat, greift seltener zum Smartphone", sagt Laura Benyoub-Müller, Kinder- und Jugendärztin aus Ratingen.

Wem die Fantasie für Familienprojekte fehlt, dem schlagen Expertinnen und Experten alternative bildschirmfreie Familienaktivitäten vor.

HANDEWITT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Benjamin Nolte/Benjamin Nolte

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Florian Schuh

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