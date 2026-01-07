3 Rezepte für Drinks ohne Alkohol: So geht's

Ein bisschen Aufwand gehört schon dazu, wie drei Rezepte aus ihrem Buch "Drinks and Food we love - Genussvoll alkoholfrei" (Südwest Verlag) zeigen. Da werden bereits die einzelnen Zutaten erst einmal kreiert und benötigen eine gewisse Vorbereitungszeit. Probieren Sie selbst:

Zunächst werden für den Mango-Fenchel-Honig-Shrub folgende Zutaten in einem Einmachglas gut vermengt:

Zubereitung:

in einen kleinen Topf geben und langsam unter Rühren erwärmen, bis das Salz vollständig aufgelöst ist. Abkühlen lassen und in eine saubere Flasche füllen.

Als dritte Komponente muss noch ein Fenchel-Sternanis-Aufguss her - mit den Zutaten:

Zubereitung:

Anrichten des Drinks:

In ein gekühltes Glas (45 ml) füllen und als Shot ohne Eis genießen.

Zunächst wird ein Mandelsirup selbst hergestellt. Dazu benötigt man folgende Zutaten:

Zubereitung:

weitere Zubereitung:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen schaumig aufschlagen. Achtung: Nicht zu fest aufschlagen!

Anrichten des Drinks in einer Cocktail-Schale oder einem bauchigen Weinglas ohne Eis.

Kalt: Ein paar Eiswürfel in das Glas geben, 180 ml des kalten Apfel-Gewürz-Suds darübergießen. Etwas Vanille-Schaum über den Rücken eines Barlöffels auf das Getränk gießen und mit einem Apfelchip und Keks-Crumble garnieren.

Warm: 200 ml des warmen Apfel-Gewürz-Suds in ein hitzebeständiges Glas geben und etwas Vanille-Schaum über den Rücken eines Barlöffels auf das Getränk gießen. Mit einer Zimtstange oder einem Apfelchip garniert servieren.

Zunächst wird eine Blutorangen-Himbeer-Reduktion hergestellt - aus folgenden Zutaten:

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze auf ca. die Hälfte (rund 300 ml) einkochen lassen. Anschließend durch ein feines Sieb gießen und abkühlen lassen.

Als weitere Komponente wird Gebrannter-Mandel-Sirup hergestellt - aus folgenden Zutaten:

Zubereitung:

Anrichten des Drinks:

Folgende Zutaten in einen Shaker mit Eis geben und 15 Sekunden kräftig shaken:

Durch ein feines Sieb in eine vorgekühlte Cocktail-Schale oder bauchiges Weinglas ohne Eis gießen.