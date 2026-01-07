Winterwetter im Burgenland: Weinlese und Eislaufen am See

Eine offizielle Freigabe für das Eislaufen am größten Steppensee Europas gibt es nie, zumal es auf der Fläche immer wieder warme Stellen im Wasser gibt und auch beim Schilf große Einbruchgefahr herrscht. Am Dreikönigstag wurden aber in den Strandbädern schon zahlreiche Besucher beim Eislaufen, Eis-Kiten oder Spazieren gesichtet, und in den nächsten Tagen versprechen die niedrigen Temperaturen weiterhin Wintersportvergnügen.

Dies ist auch in Wiesen der Fall, wo der örtliche Schiclub den Hang zum Skifahren und Rodeln wieder beschneit. Die Schneekanonen laufen bereits auf Hochtouren, hieß es auf der Facebook-Seite des Vereins. Der Saisonstart wird für Samstag, 9.30 Uhr angepeilt, so Lukas Weghofer vom Schiclub zur APA. Er rechnet damit, dass der Betrieb drei, vier Wochen, vielleicht sogar länger, aufrechterhalten werden kann. Vergangene Saison, 2025, wurde in Wiesen knapp zwei Wochen lang Ski gefahren.

Perfekte Bedingungen herrschten somit auch für die Eiswein-Ernte. In Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) etwa wurden bei minus neun Grad die Trauben für den Furmint Eiswein 2025 gelesen. Winzer Julius Hafner vom Weingut Hafner erklärte in einer Aussendung am Mittwoch: "Die Qualität ist heuer hervorragend - das Wetter hat perfekt mitgespielt. Wir freuen uns schon jetzt auf den Eisweinjahrgang."

Für den Jahrgang 2024 war laut Landwirtschaftskammer Burgenland keine Eisweinernte durchführbar, weil es keine Frostnächte gab. Anteilsmäßig macht der Eiswein an der gesamten Erntemenge im Burgenland zwar weniger als drei Prozent aus, aufgrund seiner Witterungsabhängigkeit in der Produktion sei das Produkt aber besonders wertvoll, hieß es. Die Flächen für die Eisweinproduktion liegen größtenteils rund um den Neusiedler See. Einzelne Betriebe gibt es auch in anderen Regionen, etwa in Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf).