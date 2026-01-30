Verkehrsflughäfen im vergangenen Jahr mit Passagierplus

Der Flughafen in Linz kam mit einem Plus von 45,2 Prozent auf 262.347 Reisende, dahinter folgte Klagenfurt mit plus 27,21 Prozent auf 175.347 Passagiere. Geringer fiel der Anstieg in Wien (plus 2,65 Prozent auf 32,6 Millionen), Innsbruck (plus 2,4 Prozent auf 882.876) und Graz (1,4 Prozent auf 831.095) aus. Salzburg kam auf 1,78 Mio. Passagiere (minus 0,71 Prozent).

"2025 war ein gutes Jahr für die österreichische Luftfahrt. Die Regionalflughäfen konnten solide Ergebnisse erzielen, obwohl es noch viel aufzuholen gilt, um die Passagierzahlen von vor der Pandemie zu erreichen", kommentierte AÖV-Präsident Norbert Draskovits.