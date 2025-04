Verbraucherschützer warnen vor Abzocke mit ETA-Antrag

Ob Städtetrip nach London oder Wanderurlaub in den schottischen Highlands – viele Menschen planen in diesen Wochen ihre Reise nach Großbritannien. Was dabei leicht übersehen wird: Für die Einreise reicht seit Anfang April nicht mehr nur der Reisepass. Urlauber brauchen jetzt zusätzlich die digitale Reisegenehmigung ETA, wenn kein anderer Aufenthaltstitel oder ein Visum vorliegt. Und hier lauern unseriöse Online-Angebote auf Insel-Reisende, warnen Verbraucherschützer.

von APA