Thermen 2025 mit Besucherrekord

Das südlichste Bundesland verzeichnete ein Plus von 18,5 Prozent, gefolgt von Oberösterreich (7,9 Prozent) und Niederösterreich (5,0 Prozent) sowie der Steiermark (6,9 Prozent). Salzburg und Wien stagnieren, das Burgenland (minus 5,4 Prozent) und Tirol (minus 2,4 Prozent) registrierten im Jahresvergleich weniger Eintritte.

"Damit führt die Steiermark mit insgesamt zwei Millionen Besuchern weiterhin klar das Bundesländerranking an. Dahinter reihen sich Oberösterreich und Niederösterreich", so Branchenradar am Donnerstag in einer Aussendung.