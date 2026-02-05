ABO

Thermen 2025 mit Besucherrekord

Wien hatte mit der Therme in Oberlaa stabile Besucherzahlen
©APA, HELMUT FOHRINGER, THEMENBILD
Die österreichischen Thermen haben 2025 einen Besucherrekord verzeichnet und damit den Höchststand von 2019 überboten. 9,55 Millionen Gäste im abgelaufenen Jahr bedeuteten ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber 2024. Am meisten hat davon Kärnten profitiert, ergab eine Umfrage unter den 39 Thermen und Solebäder durch das Marktforschungsinstitut Branchenradar.

Das südlichste Bundesland verzeichnete ein Plus von 18,5 Prozent, gefolgt von Oberösterreich (7,9 Prozent) und Niederösterreich (5,0 Prozent) sowie der Steiermark (6,9 Prozent). Salzburg und Wien stagnieren, das Burgenland (minus 5,4 Prozent) und Tirol (minus 2,4 Prozent) registrierten im Jahresvergleich weniger Eintritte.

"Damit führt die Steiermark mit insgesamt zwei Millionen Besuchern weiterhin klar das Bundesländerranking an. Dahinter reihen sich Oberösterreich und Niederösterreich", so Branchenradar am Donnerstag in einer Aussendung.

