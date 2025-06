Streik trifft Bahnverkehr in Niederlanden am Freitag

Wegen eines Tarifkonflikts werden die Züge der staatlichen Bahngesellschaft NS im Zentrum des Landes von Freitagfrüh bis Samstagfrüh bestreikt. Da ein Großteil der Züge diese Region durchquert, kommt damit der Verkehr praktisch landesweit zum Erliegen. Wer am Freitag aus Deutschland in die Niederlande reist, muss also damit rechnen, dass er mit dem ICE zwar bis nach Utrecht oder Amsterdam kommt, für eine Weiterreise an einen anderen Ort aber möglicherweise kein Anschlusszug fährt.