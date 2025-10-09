Sri Lanka: Kein Visum bei Einreise mehr

Zur Antragstellung vor der Reise über das Internet hat das Auswärtige Amt auch schon vorher geraten. Denn aufgrund eingeschränkter Kapazitäten konnte es beim Antrag des "Visa on arrival" am Flughafen zu längeren Wartezeiten kommen. Und etwas mehr Geld hat der Vor-Ort-Antrag auch gekostet.

Beim Onlineantrag sollten Reisende darauf achten, im Auswahlmenü oben links auf der Antragsseite das korrekte Visum auszuwählen.

Wer geschäftlich ins Land reist und nur ein Touristenvisum beantragt hat, riskiert laut Auswärtigem Amt, verhaftet zu werden. Für Urlauber indes ist das Touristenvisum natürlich die richtige Wahl: Es kostet 50 US-Dollar (rund 43 Euro) und ist für eine Dauer von 30 Tagen gültig. Für Kinder unter zwölf Jahren ist es kostenlos.