Sri Lanka erlaubt wieder Visum bei Einreise

Es ist immer besser, sich vor der Reise um das Visum zu kümmern
©Nathalie Helene Rippich, dps-tmn, APA
Sri Lanka macht bei den Einreisebestimmungen eine Rolle rückwärts: Touristen können nun auch wieder ein Visum bei der Einreise (Visa on arrival) beantragen.

von

Der Inselstaat im Indischen Ozean hatte die Möglichkeit eigentlich ab 15. Oktober abgeschafft: Alle Kurzzeitreisenden brauchten verpflichtend eine elektronische Reisegenehmigung (ETA). Nun die Kehrtwende: Diese Regelung werde bis auf Weiteres aufgehoben, teilte das zuständige Department of Immigration and Emigration mit. Es werde alles wie vorher gehandhabt.

Für Touristen heißt das: Sie können theoretisch auch bei der Ankunft am Flughafen ihr Visum beantragen. Ratsam ist das aber nicht: Denn der Antrag vor Ort ist mit zusätzlichen Gebühren und Wartezeiten verbunden, es gibt dafür nur eingeschränkte Kapazitäten. Darum ist es immer besser, sich vor der Reise um das Visum zu kümmern.

Den Antrag kann man im Sri Lanka Electronic Travel Authorization System unter https://www.eta.gov.lk/slvisa/ stellen. Ein Touristenvisum kostet 50 US-Dollar (rund 43 Euro) und ist für eine Dauer von 30 Tagen gültig. Für Kinder unter zwölf Jahren ist es kostenlos.

COLOMBO - SRI LANKA: FOTO: APA/APA/dps-tmn/Nathalie Helene Rippich/Nathalie Helene Rippich

