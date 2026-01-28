ABO

Sonnentherme Lutzmannsburg bekommt neue Rutschenwelt

Erweiterung um 1.670 Quadratmeter und 1.284 Meter Rutschenlänge
©OTS Bild, ANDI BRUCKNER, APA
Die Sonnentherme Lutzmannsburg wird in den kommenden zwei Jahren um eine Rutschen-Landschaft erweitert. Auf einer zusätzlichen Fläche von 1.670 Quadratmetern entstehen sieben Rutschen mit einer Gesamtlänge von 1.284 Metern, erläuterte Geschäftsführer Werner Cerutti am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Es handle sich dabei um das derzeit größte Rutschen-Projekt im deutschsprachigen Raum. Investiert werden insgesamt 30 Mio. Euro.

Die neuen Rutschen sollen von einem 19 Meter hohen Turm starten und über eine großzügige Landehalle verfügen, die über einen Bademantelgang mit dem bestehenden Rutschenturm verbunden ist. Geplant ist auch ein neuer Indoor-Liegebereich mit Galerie, in dem 200 zusätzliche Liegen Platz finden sollen. 1,6 Mio. Euro fließen in eine etwa einen Hektar große Agri-Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Mit der baulichen Umsetzung will die Sonnentherme im ersten Quartal 2027 beginnen.

Erfreut zeigten sich Cerutti und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) über einen neuen Nächtigungsrekord im Vorjahr: 302.000 Übernachtungen bedeuten im Vergleich zu 2024 einen Zuwachs von 10,9 Prozent.

