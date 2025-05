Sommerurlaub gilt als unverzichtbar

Zum Zeitpunkt der Erhebung hatten allerdings erst 40 Prozent auch tatsächlich bereits gebucht. Nur vier Prozent der vor über einem Monat online Befragten planen keinen Sommerurlaub oder sind noch unentschlossen.

Dass nicht alle Urlaubswünsche umgesetzt werden, zeigten auch die Zahlen des Vorjahres: Die tatsächliche Reisetätigkeit im Sommer 2024 lag den Angaben zufolge bei 89 Prozent, Urlaubspläne hatten aber 95 Prozent. Als Hauptgrund gegen eine Reise gaben die Befragten die Finanzierbarkeit sowie zeitliche und gesundheitliche Gründe an. 60 Prozent müssen heuer beim Sommerurlaub sparen, 20 Prozent sogar sehr.

"Sparpotenzial sehen die Reisenden vor allem bei der Unterkunft, bei den Ausgaben vor Ort sowie bei Anzahl und Dauer der Reisen", berichtete Polasek. Die Mehrheit der Sparenden wähle gezielt günstigere Unterkünfte oder achte vor Ort bei Restaurantbesuchen oder Ausflügen vermehrt auf das Geldbörserl. "Ganz auf den Urlaub wollen Herr und Frau Österreicher aber definitiv nicht verzichten."

Das mittlere Urlaubsbudget betrage heuer 1.233 Euro pro Person - das seien zwar um 171 Euro mehr als im Vorjahr, aber nur nominell. Infolge der Inflation erhalte man aber real nicht mehr für sein Geld. "Reisende in der Altersgruppe 60-plus und Alleinreisende planen mit einem überdurchschnittlich hohen Budget, wohingegen Familien mit Kindern um rund 120 Euro pro Kopf weniger als der Bevölkerungsschnitt zur Verfügung haben", so die ÖAMTC-Reiseexpertin.

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) will in den Sommermonaten ans Meer und verbringt den Urlaub gerne klassisch am Strand. Am meisten freuen sie sich der Umfrage zufolge darauf, im Urlaub zu entspannen und die Sonne zu genießen. "Das machen sie am liebsten in Italien oder Kroatien - das sind auch heuer wieder die Top-Destinationen für den Sommerurlaub", so Polasek. Auf Platz drei der beliebtesten Reiseländer liege heuer Griechenland, gefolgt von Deutschland und Spanien.

Gut die Hälfte (51 Prozent) der Befragten plant heuer im Sommer auch einen Urlaub in Österreich - besonders beliebt seien dabei die Bundesländer Kärnten, Steiermark und Niederösterreich. 71 Prozent der Reisenden fahren mit dem eigenen Auto in den Urlaub. Nur 37 Prozent beschränken sich auf das Auto - 21 Prozent kombinieren den Pkw mit dem Flugzeug und 13 Prozent mit der Bahn. "Der Großteil der Familien mit Kindern, nämlich 75 Prozent, nutzt die Vorzüge vom Reisen mit dem privaten Pkw. Bei Alleinreisenden ist das deutlich seltener der Fall - rund ein Drittel der Solo-Urlauber:innen (31 Prozent) reist mit der Bahn, 27 Prozent setzen auch auf den Bus", berichtete Polasek weiters.