Skigebiete in Niederösterreich starten in die reguläre Wintersaison

Reisen & Freizeit
Nach einem vorgezogenen Start in einigen Skigebieten beginnt mit Freitag dieser Woche die reguläre Wintersaison in Niederösterreich. Mit dem kommenden Wochenende werden zwölf Seilbahnbetriebe mit 36 Aufstiegshilfen und 77 Pistenkilometern zur Verfügung stehen. Bisher wurden 14.000 NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben. Im Zuge der "Pre-Openings" am Semmering-Hirschenkogel, am Ötscher und im Skigebiet Maiszinken in Lunz am See wurden laut Aussendung 4.900 Gasteintritte verzeichnet.

Die winterlichen Bedingungen mit kalter und trockener Luft im November konnten für die technische Beschneiung genutzt werden. Mit vergangenen Freitag sind die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen und das Skigebiet Maiszinken früher als geplant in die Saison gestartet. Am Tag darauf folgten die Ötscherlifte Lackenhof, wo laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Zuge des "Pre-Openings" 80 Prozent der 1.300 Gäste mit Saisonkarte unterwegs waren. Ab dem kommenden Wochenende werden elf Skigebiete in Betrieb sein. "Zusätzlich fährt die Rax-Seilbahn für das Winter- und Schneeschuhwandern", sagte die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau.

Ab Freitag dieser Woche bieten die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen täglich Betrieb tagsüber (auch der Semmering Happylift), zusätzlich jeweils von Donnerstag bis Samstag auch in der Nacht. "Wir werden ab Freitag bei den Hochkar Bergbahnen sehr gute Bedingungen bieten können, beinahe alle Pisten sind bereits befahrbar, sieben von acht Aufstiegshilfen in Betrieb. Die Wexl Arena St. Corona am Wechsel startet bereits ab Freitag mit allen Anlagen und dem gesamten Familienskiland", sagte Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. Die Annaberger Lifte sind ab Freitag in Teilbetrieb, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte Lackenhof und die Gemeindealpe Mitterbach jeweils ab Samstag.

"Auch für die kleineren Wintersportgebiete in Niederösterreich sind die aktuellen Wetterverhältnisse ideal", sagte Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die Skiarena Jauerling startet mit Nachtbetrieb am Freitag dieser Woche, am Tag darauf folgen ebenfalls im Waldviertel die Arralifte Harmanschlag und der Schlepplift am Feistritzsattel an der Grenze zur Steiermark.

