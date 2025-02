Skifahren im Burgenland ab Freitag möglich

In Wiesen (Bezirk Mattersburg) im Burgenland kann wieder Ski gefahren werden. Der örtliche Skiklub hat in den vergangenen Tagen die Piste stark beschneit und eröffnet den Hang am Freitag um 14.00 Uhr, sagte Lukas Weghofer vom Schiclub Wiesen am Donnerstag gegenüber der APA. Die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten auch auf Burgenlands größter Wasserfläche, dem Neusiedler See, für eine dünne Eisschicht - Eislaufen kann man darauf aber noch nicht.

von APA