Sicher wandern: 5 wertvolle Tipps für Begegnungen mit Kühen

Beim Wandern kommt es immer mal wieder zu Begegnungen zwischen Mensch und Kuh - immerhin führen viele Wege mitten durch Almen. Manch einer freut sich vielleicht über die tierische Begegnung, andere sind eher vorsichtig bis ängstlich. Denn ganz selten kommt es mit den in der Regel friedlichen Tieren auch zu Unfällen.

Wie verhält man sich richtig, wenn ein Kuhkontakt unvermeidlich ist?

Der Deutsche Alpenverein gibt Wanderinnen und Wanderern 5 goldene Verhaltensregeln an die Hand:

