Saisonkarte für zehn Skigebiete in NÖ erneut erhältlich

Bis 31. Oktober gibt es einen "Super-Vorverkauf"
In Niederösterreich ist die im Vorjahr etablierte gemeinsame Saisonkarte von zehn Skigebieten auch für den kommenden Winter erhältlich. Den NÖ Bergerlebnispass gibt es bis zum 31. Oktober im "Super-Vorverkauf". Bis dahin läuft erneut eine Nachwuchs-Aktion. Beim Kauf von zwei Erwachsenen-Pässen fahren alle Kinder im Familienverbund unter 16 Jahren gratis, beim Erwerb von einem solchen Pass gilt dies für alle Kinder unter elf Jahren. Limitiert ist das Angebot mit 15.000 Stück.

"Bei der Premiere im vergangenen Winter wurden 9.695 NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben und in den zehn Skigebieten für insgesamt 102.810 Besuche genutzt", bilanzierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Im "Super-Vorverkauf" kommt der Pass für Erwachsene nun auf 410 Euro, im Vorverkauf von 1. bis 30. November auf 480 Euro, der Normalpreis beträgt dann 535 Euro (2024/2025: 520 Euro). Kinder unter 16 Jahren zahlen im Super-Vorverkauf, falls nicht vom Familienbonus umfasst, 165 Euro, 225 Euro im Vorverkauf und schließlich ab 1. Dezember den Normalpreis von 287 Euro (2024/2025: 280 Euro).

Geboten werden wieder insgesamt 51 Lifte sowie 125 Pistenkilometer. Der NÖ Bergerlebnispass umfasst die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Gemeindealpe Mitterbach, die Hochkar Bergbahnen, Königsberg, die Mariazeller Bürgeralpe, die Ötscherlifte Lackenhof, das Skigebiet Maiszinken, Semmering Hirschenkogel sowie die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel.

(S E R V I C E - https://www.bergerlebnispass.at/)

