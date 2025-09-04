Saisonkarte für zehn Skigebiete in NÖ erneut erhältlich

"Bei der Premiere im vergangenen Winter wurden 9.695 NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben und in den zehn Skigebieten für insgesamt 102.810 Besuche genutzt", bilanzierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Im "Super-Vorverkauf" kommt der Pass für Erwachsene nun auf 410 Euro, im Vorverkauf von 1. bis 30. November auf 480 Euro, der Normalpreis beträgt dann 535 Euro (2024/2025: 520 Euro). Kinder unter 16 Jahren zahlen im Super-Vorverkauf, falls nicht vom Familienbonus umfasst, 165 Euro, 225 Euro im Vorverkauf und schließlich ab 1. Dezember den Normalpreis von 287 Euro (2024/2025: 280 Euro).

Geboten werden wieder insgesamt 51 Lifte sowie 125 Pistenkilometer. Der NÖ Bergerlebnispass umfasst die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Gemeindealpe Mitterbach, die Hochkar Bergbahnen, Königsberg, die Mariazeller Bürgeralpe, die Ötscherlifte Lackenhof, das Skigebiet Maiszinken, Semmering Hirschenkogel sowie die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel.

(S E R V I C E - https://www.bergerlebnispass.at/)