Ryanair plant Angebotsreduzierung in Spanien

Die Fluggesellschaft, die in Spanien die meisten Passagiere befördert, hatte bereits im Jänner eine Reduzierung um 800.000 Plätze für die Sommersaison angekündigt. Aena will die Gebühren im kommenden Jahr um 6,5 Prozent anheben, um damit unter anderem den Ausbau der Großflughäfen in Madrid und Barcelona zu finanzieren.