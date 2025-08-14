Ryanair mit Buchungsplus bei steigenden Ticketpreisen

Der irische Billigflieger Ryanair sieht sich dank einer starken Reisenachfrage im wichtigen Sommergeschäft auf Kurs. Die Buchungen lägen um rund 1 Prozent über dem Vorjahresniveau, bekräftigte Vorstandschef Michael O'Leary am Donnerstag. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Verbraucher ihre Reisepläne wegen der Hitzwelle änderten. O'Leary rechnet weiter mit einem Anstieg der durchschnittlichen Ticketpreise um fast 7 Prozent.

von APA