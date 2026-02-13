Rekordjahr für Österreichs Campingplätze

Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich laut ÖCC aber auch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Im November und Dezember 2025 stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13 Prozent. Dank milder Temperaturen und den Osterferien verdoppelten sich im vergangenen April die Zahl der Übernachtungen auf 357.000. "Auch der Juni war ein sehr starker Monat - viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich", hob ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer hervor.

Beliebtestes Camping-Bundesland war 2025 wieder Kärnten mit rund 2,6 Millionen Nächtigungen. In Tirol - besonders gefragt vor allem im Winter - wurde mit gut 2,5 Millionen Nächtigungen am zweithäufigsten gecampt. Auf Platz drei kommt Salzburg mit rund 998.900 Nächtigungen, gefolgt von der Steiermark (fast 756.700 Nächtigungen). Im Burgenland wurde rund 561.500-mal gecampt, in Oberösterreich etwas weniger oft, nämlich knapp 505.900-mal. Vorarlberg zählte gut 450.600 und Niederösterreich etwa 299.800 Nächtigungen, in Wien wurde rund 125.700-mal auf Camping- oder Stellplätzen übernachtet.

Während die Zahl der Check-ins kontinuierlich steigt, werden die Aufenthalte auf den Camping- und Stellplätzen kürzer. Österreichweit liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aktuell bei 3,7 Tagen. Eine Ausnahme bildet Kärnten: Dort beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5,3 Tage, wobei österreichische Gäste im Schnitt sogar 8,2 Tage verweilen.