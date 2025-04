Reisebericht: Eine Woche auf der Donau

Die Route führt vorbei an zahlreichen alten Burgen und Naturschutzgebieten, die sich entlang der Donauufer erstrecken, bevor das Schiff in einem Hafen anlegt. Dort bietet Emerald eine Vielzahl an Ausflügen an – von Stadtbesichtigungen mit kulturellem Schwerpunkt bis hin zu Sportprogrammen. So können Gäste Kanutouren in den Seitenarmen der Donau unternehmen, die Region per Rad erkunden oder an einer Wanderung teilnehmen.