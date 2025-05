Reedereien erwarten mehr Kreuzfahrtpassagiere als je zuvor

Der internationale Kreuzschifffahrtsverband CLIA rechnet dieses Jahr mit steigenden Passagierzahlen. Dieses Jahr erwartet der Verband aus Washington weltweit 37,7 Millionen Gäste auf hoher See - und damit einen Höchstwert, wie es im "State of the Cruise Industry Report" heißt. Die Prognose entspricht einem Plus von annähernd 9 Prozent. CLIA begründet die Annahme damit, dass Reedereien planten, größere Schiffe einzusetzen.

von APA