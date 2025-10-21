News Logo
ABO

Prag sagte Nein zu Miet-E-Scootern

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Miet-E-Scooter sind vor allem bei Touristen beliebt (Symbolbild)
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die tschechische Hauptstadt Prag verbannt Miet-E-Scooter ab dem neuen Jahr von ihren Straßen und Gehwegen. Das hat der Stadtrat nach Angaben der Agentur CTK am Montag beschlossen. Begründet wurde der Schritt mit zahlreichen Beschwerden von Einwohnern über falsch abgestellte und im Weg stehende Elektroroller. Zudem sei es gehäuft zu Unfällen mit den Gefährten gekommen, teils sogar mit tödlichem Ausgang.

von

Die Fahrzeuge von Anbietern wie Bolt und Lime lassen sich per Smartphone-App anmieten. Die E-Scooter der Verleihfirmen sind besonders bei Touristen beliebt, um die Stadt schnell und flexibel zu erkunden. Im vorigen Jahr zählte Prag nach Angaben der Statistikbehörde CSU mehr als acht Millionen Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland - ein historischer Rekord.

Als Alternative zu den Miet-E-Scootern bieten sich Leihfahrräder mit oder ohne elektrischen Antrieb an. Mit den Verleihfirmen dieser Fahrzeuge will die Stadtverwaltung künftig Verträge über die Nutzung ausgewiesener Gehweg- und Straßenflächen zum Parken abschließen. Der erste Stadtbezirk in Prag hatte Anfang Oktober ein lokales Referendum abgehalten. Darin sprach sich eine klare Mehrheit von 82 Prozent der Beteiligten für ein Parkverbot für Miet-Elektroroller aus.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Intellivision Sprint: 45 Spiele, darunter auch "Night Stalker"
Technik
Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück
"Ich wollte mich einfach zeigen, wie ich bin"
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt "Promi Big Brother"
Neues Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen"
News
Carolin Kebekus war auch am Fuß schwanger
Londoner Polizei prüft Vorwürfe
Schlagzeilen
Buch von Epstein-Opfer erhöht Druck auf Prinz Andrew
Die EU-Umweltminister beraten über die Auswirkungen des Klimawandels.
Politik
EU-Umweltminister bereiten sich auf Weltklimakonferenz vor
Prinz Andrew auf Aufnahme aus dem Jahr 2023
Politik
BBC: Prinz Andrew verlangte wohl Verschwiegenheitsklausel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER