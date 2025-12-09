Opernredoute 2026: „La dolce vita“ zum 25. Jubiläum

Im gesamten Opernhaus entfalten sich die Welten der Opernredoute: von der stimmungsvollen Moon Light Bar im Galeriefoyer, in der DJ Mama Feelgood und Mr. Farmer für stimmungsvolle Klänge sorgen, über die Piano Champagner Bar im Spiegelfoyer mit Live-Klaviermusik und die verspielte Bar-Rokoko auf der Seitenbühne bis hin zur Kulinarischen Manege auf der gläsernen Brücke mit dem legendären Opernredoute-Würstel und erlesenen Weinen von Morandell. Darüber hinaus laden das Oase Restaurant, die schwungvolle Cuba Rouge mit Silvio Gabriel und Band sowie die Antenne Disco mit den Antenne-DJs bis in die frühen Morgenstunden zu bester Stimmung ein, während stilvolle Erinnerungsfotos in der eleganten Foto Lounge entstehen.