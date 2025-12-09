Opernredoute 2026: „La dolce vita“ zum 25. Jubiläum

Am Samstag, den 31. Jänner 2026 verwandelt sich die Oper Graz erneut in den strahlenden Mittelpunkt der Ballsaison. Zum 25. Jubiläum erstrahlt die Opernredoute 2026 unter dem Motto "La dolce vita" und verbindet klassischen Ballzauber mit mediterraner Leichtigkeit.
Mit Esprit durch die Ballnacht: Stefano Bernardin
Für das Jubiläum begrüßt die Oper Graz Stefano Bernardin als Conférencier. Der preisgekrönte Schauspieler mit Wiener Charme und italienischem Temperament führt durch die Ballnacht. Bernardin wurde mit der Romy und dem Nestroy Theaterpreis ausgezeichnet und überzeugt mit lässiger Eleganz und feinem Timing. Er begleitet Eröffnungs- und Mitternachtsshow mit charmantem Ton, Humor und sicherem Gespür für den einen Moment.
Festliche Eröffnung im prachtvollen Ballsaal
Die Ballnacht beginnt mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie im großen Ballsaal – ein wirkungsvolles Zusammenspiel aus Musik, Gesang und Tanz. Die Grazer Philharmoniker spielen unter der musikalischen Leitung von Johannes Braun; Solist:innen, Chor und das Ballett der Oper Graz führen in die Nacht. Ein Traditionshöhepunkt: die Eröffnungspolonaise des Eröffnungskomitees – gekrönt von Diademen aus dem Haus Juwelier – Uhren Weikhard, gestaltet von Eva Poleschinski.
Magische Welten in der Oper Graz
Im gesamten Opernhaus entfalten sich die Welten der Opernredoute: von der stimmungsvollen Moon Light Bar im Galeriefoyer, in der DJ Mama Feelgood und Mr. Farmer für stimmungsvolle Klänge sorgen, über die Piano Champagner Bar im Spiegelfoyer mit Live-Klaviermusik und die verspielte Bar-Rokoko auf der Seitenbühne bis hin zur Kulinarischen Manege auf der gläsernen Brücke mit dem legendären Opernredoute-Würstel und erlesenen Weinen von Morandell. Darüber hinaus laden das Oase Restaurant, die schwungvolle Cuba Rouge mit Silvio Gabriel und Band sowie die Antenne Disco mit den Antenne-DJs bis in die frühen Morgenstunden zu bester Stimmung ein, während stilvolle Erinnerungsfotos in der eleganten Foto Lounge entstehen.
La dolce Vita in Szene gesetzt:
Ausstatterin Mignon Ritter prägt seit 1999, der ersten Opernredoute das Erscheinungsbild. Zum Jubiläum kleidet sie den großen Ballsaal mit dem Bühnenbild aus „Die lustige Witwe“ in ein neues „La dolce vita“ Gewand. Gemeinsam mit Blumen Hajek und Blumen Grollitsch zieht sie einen roten Faden aus mediterranen Farben, Blüten und Pflanzen durch alle Foyers, Räumlichkeiten und Säle der Oper Graz.
Kulinarischer Genuss und La dolce Sprizz
Als Teil der GenussHauptstadt Graz spielt die Kulinarik eine Hauptrolle. Stainzerbauer, Freiblick, Genusshandwerk und Cohibar verwöhnen mit kreativen Speisen und raffinierten Drinks. Ein Highlight ist der Signature Drink „La dolce Sprizz“ aus Prosecco Bosco del Merlo oder Champagner Perrier-Jouët, Ramazzotti Aperitivo Arancia, Organics by Red Bull Black Orange auf Eis und Orangenzeste.
Nachhaltig feiern beim Green Event
Die Opernredoute 2026 wird bereits zum sechsten Mal als offizielles Green Event ausgerichtet. Regionale Partner kurze Wege Mehrweg Lösungen und klare Kennzeichnung zeigen dass Eleganz und Verantwortung gut zusammenpassen.
Tickets für die Opernredoute 2026
Wer La dolce vita im glanzvollen Rahmen erleben möchte sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Tickets und Logen für die Opernredoute 2026 in der Oper Graz sind im Ticketzentrum am Kaiser Josef Platz sowie online unter opernredoute.com erhältlich.