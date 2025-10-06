Obergrenze für Skifahrer in Madonna di Campiglio

Ziel ist es, die Sicherheit, die Pistenqualität und das Gesamterlebnis für die Gäste zu bewahren, berichtete der Direktor der Bergbahnen von Madonna di Campiglio, Bruno Felicetti, laut Medienangaben. Die Regelung gilt ab diesem Winter vom 28. Dezember 2025 bis 5. Jänner 2026 sowie in der Karnevalswoche vom 15. bis zum 22. Februar 2026, teilten die Betreiber mit. Nur täglich online gekaufte Skipässe unterliegen dieser Begrenzung. Nicht betroffen von der Obergrenze sind Inhaber von Saisonpässen, Mehrtagesskipässen, Teilnehmer an speziellen Skiprogrammen sowie Einheimische.

Die Verantwortlichen raten dringend dazu, Skipässe im Voraus online zu buchen, um Enttäuschungen zu vermeiden. An besonders vollen Tagen wird außerdem im Rahmen des neuen Programms "Ski Earlier" ein früherer Pistenstart angeboten - bereits ab 7.30 Uhr.

Laut dem Management der Bergbahnen spiegelt diese Entscheidung die wachsende Sorge wider, dass Überfüllung an Feiertagen die Sicherheit und Zufriedenheit auf den Pisten erheblich beeinträchtigt. In den vergangenen Jahren sind die Besucherzahlen rund um Madonna di Campiglio stark angestiegen, was die Infrastruktur, Liftkapazitäten, Wartezeiten und Pistenpflege erheblich belastet hat. Zu Spitzenzeiten sind in Madonna di Campiglio 16.000 bis 18.000 Skifahrer und Snowboarder pro Tag unterwegs.