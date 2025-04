ÖBB-Railjet über den Sommer von München über Tirol an Adria

Der Railjet 83 verlässt München um 9.34 Uhr und kommt um 19.10 Uhr in Ancona an. Der Railjet 82 fährt um 11.30 Uhr in Ancona ab und erreicht München um 20.26 Uhr. Der Zug hält in Kufstein, Wörgl, Jenbach, Innsbruck und Bozen, sowie in den Adria-Badeortschaften Riccione und Cattolica, sowie in Pesaro und Senigallia.

Während Bauarbeiten im August zwischen Innsbruck und dem Brenner werden die Züge laut ÖBB über die Süd- und Tauernbahn sowie Tarvis umgeleitet. Die Tickets für den neuen Railjet können Reisende bereits jetzt auf den Buchungsseiten der ÖBB kaufen.