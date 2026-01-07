NÖ Skigebiete verzeichneten in den Ferien 190.000 Besuche

An den fünf Standorten der ecoplus Alpin - den Hochkar Bergbahnen, den Annaberger Liften, der Erlebnisalm Mönichkirchen, den Ötscherliften Lackenhof und der Wexl Arena St. Corona am Wechsel - wurden am vergangenen Samstag und Sonntag insgesamt jeweils rund 14.000 Ersteintritte gezählt. Ein Drittel davon ging auf das Konto des Hochkars. "Uns hilft sehr, dass die überwiegende Mehrheit der Gäste vorab online bucht und wir zwischenzeitlich Erfahrung mit den notwendigen Kontingenten für Saisonkarten haben", betonte Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.