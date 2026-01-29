Niederösterreichs Skigebiete sind bereit für Semesterferien

Niederösterreichs Skigebiete zeigen sich bereit für die Semesterferien. Die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies am Donnerstag auf "ausgezeichnete Schneeverhältnisse". Landesweit sind laut Markus Redl von der ecoplus Alpin GmbH etwa 80 Prozent der möglichen Pistenfläche geöffnet. Es würden "die bisher besten Bedingungen der heurigen Wintersaison" herrschen.
Ab Samstag sollen den Gästen demnach 16 Skigebiete, 53 Aufstiegshilfen und 93 Pistenkilometer zur Verfügung stehen. Zusätzlich sind die Rax-Seilbahn und die Schneeberg-Sesselbahn für den Wanderbetrieb offen.