Neue Ausstellungen bringen nö. Landesgalerie zum Erblühen

"Flower Power" blüht in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems. Dabei geht es jedoch nicht um die 68er, sondern um eine Kulturgeschichte der Pflanzen: eine - wie sich bei der Presseführung am Freitag erwies - überaus reichhaltige Ausstellung mit über 400 Exponaten. Im Erdgeschoß zeigt Regula Dettwiler zudem eine Installation aus Plastikblumen ("Unvergesslich").

von APA