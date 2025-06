Neue Aussichtsplattform lockt auf Polens höchstes Gebäude

In Polens höchstem Gebäude, dem Varso Tower in Warschau, soll in diesem Sommer eine Aussichtsplattform in 230 Meter Höhe eröffnen. Einige Meter darunter und damit immer noch luftig hoch gelegen, wird es eine Dachterrasse mit Bar geben, so das Polnische Fremdenverkehrsamt.

von APA