Nächtigungsumsatz-Bestwert für Wiens Tourismus 2025

©APA, THEMENBILD, TOBIAS STEINMAURER
Wiens Tourismus blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit einem Netto-Nächtigungsumsatz von rund 1,5 Mrd. Euro wurde ein Wachstum von 6 Prozent gegenüber 2024 erzielt, wie Wien Tourismus am Mittwoch mitteilte. Auch der Start ins Jahr 2026 zeigt demnach positive Entwicklungen. Im Jänner verzeichnete Wien 1.171.000 Nächtigungen, was einem Plus von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.
von
Deutlich zugelegt hat im Jänner vor allem die Nachfrage aus den USA (plus 15 Prozent), Deutschland (plus 10 Prozent) und Österreich (plus 5 Prozent). Rückgänge gab es hingegen bei Gästen aus Spanien (minus 7 Prozent) und Frankreich (minus 4 Prozent). Die durchschnittliche Zimmerauslastung blieb mit 49 Prozent stabil. Gleichzeitig wurde das Angebot ausgeweitet: Die Zahl der verfügbaren Hotelbetten stieg um drei Prozent auf insgesamt 82.800.