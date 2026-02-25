Nächtigungsumsatz-Bestwert für Wiens Tourismus 2025

Deutlich zugelegt hat im Jänner vor allem die Nachfrage aus den USA (plus 15 Prozent), Deutschland (plus 10 Prozent) und Österreich (plus 5 Prozent). Rückgänge gab es hingegen bei Gästen aus Spanien (minus 7 Prozent) und Frankreich (minus 4 Prozent). Die durchschnittliche Zimmerauslastung blieb mit 49 Prozent stabil. Gleichzeitig wurde das Angebot ausgeweitet: Die Zahl der verfügbaren Hotelbetten stieg um drei Prozent auf insgesamt 82.800.