News Logo
ABO

Mit Kindern auf Hüttentour: So klappt das Abenteuer

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Eltern sollten ihre Kinder mit der Routenlänge nicht überfordern
©APA, dpa, gms, Nicolas Armer
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Zu zweit gerne in den Bergen von Hütte zu Hütte gewandert? Wer glaubt, dass solche Abenteuer mit Kindern nicht mehr möglich sind, irrt. Hat der Nachwuchs Lust, kommt es Ski-Experten zufolge einzig auf die richtige Vorbereitung an - und auf eine kindgerechte Routenplanung.

von

Wie viele Tagesetappen für eine Hüttenwanderung mit Kindern ideal sind, sollten Eltern individuell entscheiden - abhängig von Alter und Wandererfahrung. Gerade mit jüngeren Kindern könnten ein oder zwei Übernachtungen in einem Familienzimmer genügen. Verfügen die Hütten nur über ein Bettenlager, sollte man diese erst mit Kindern ab etwa sechs bis acht Jahren ansteuern. Ab einem Alter von etwa 11 Jahren sind laut DSV auch mehrtägige Etappen drin.

Damit die Wanderung in guter Erinnerung bleibt, sollten Eltern ihre Kinder mit der Routenlänge nicht überfordern. Wer sich unsicher ist, was den Kindern zugemutet werden kann, kann sich an folgenden Richtwerten für die Länge einer Tagesetappe orientieren:

Dabei entscheidend: Genügend Zeit für Pausen einplanen, damit Kindern am Wegesrand Raum bleibt, so manchen Schatz zu entdecken - so bleiben sie besser motiviert. Zudem ist es empfehlenswert, die Routen lieber zu leicht als zu anspruchsvoll zu wählen.

Außerdem wichtig: die passende Reisezeit wählen und gerade die heißen Sommermonate bei Wanderungen mit Kindern ausklammern - nicht nur wegen der hohen Temperaturen, sondern auch wegen des Gewitterrisikos. Besser geeignet: der Spätsommer und der Herbst. Weil Schlafplätze in diesem Zeitraum allerdings gefragt sind, sollten Eltern früh dran sein mit der Buchung. Mitunter stehen schon im Frühjahr keine Plätze mehr zur Verfügung.

Auch im Hinblick auf das Gepäck sollten Eltern auf ihre Kinder Rücksicht nehmen. Als Orientierung hilfreich: Ein gut sitzender Rucksack sollte nicht mehr als ein Fünftel des eigenen Körpergewichts auf die Waage bringen. Gerade bei jüngeren Kindern kann es sich aber womöglich lohnen, die Ersatz- oder Regenkleidung gänzlich im elterlichen Rucksack zu verstauen. Ist der Rucksack zu schwer, heißt es: ausmisten.

PFRONTEN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 8.10.2014) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Nicolas Armer/Nicolas Armer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eltern sollten bei der Auswahl der Babybreie auf Abwechslung achten
Gesundheit
Babybrei kaufen oder kochen? Egal, es zählt, was drin steckt
Elektrolytverlust bei Durchfall kann man mit Salzgebäck ausgleichen
Gesundheit
Noroviren, Ehec und Co.: Wann wird Durchfall gefährlich?
Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren
Gesundheit
Macht Sinn: Wearables immer wieder ablegen
++ ARCHIVBILD ++ Für Messner war es auch beim zweiten Mal "magisch, mystisch"
Schlagzeilen
Reinhold Messner gab Ehefrau zum zweiten Mal das Ja-Wort
++ ARCHIVBILD ++ Der Sänger hat sich professionelle Hilfe geholt
News
Ben Zucker räumt Hang zum Alkohol ein
Einsatz für die Polizei in Frankreich
Politik
Auto raste in Frankreich in Menschengruppe, eine Person tot
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER