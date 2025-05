Film ab! Action, heißt es in dem malerischen Dorf Draguć im Norden Istriens. Hier zückte der berühmte Schauspieler Michael York seinen Degen als Musketier und George Lucas drehte Teile seines Films „Red Tails“. Trotz seiner Bekanntheit als internationale Filmkulisse verirren sich nur wenige Besucher in dieses Dörfchen. Dabei sprechen die authentische Mittelalter-Szenerie, der markante Glockenturm, das Kastell und die historischen Steinhäuser für sich. Sehenswert ist die Freskenmalerei von Anton aus Padua in der Kirche des Heiligen Rochus.