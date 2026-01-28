Lutzmannsburg bekommt um 30 Mio. Euro neue Rutschenwelt

Die neuen Rutschen sollen von einem 19 Meter hohen Turm starten und über eine großzügige Landehalle verfügen, die über einen Bademantelgang mit dem bestehenden Rutschenturm verbunden ist. Geplant ist auch ein neuer Indoor-Liegebereich mit Galerie, in dem 200 zusätzliche Liegen Platz finden sollen. 1,6 Mio. Euro fließen in eine etwa einen Hektar große Agri-Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Mit der baulichen Umsetzung will die Sonnentherme im ersten Quartal 2027 beginnen.

Erfreut zeigten sich Cerutti und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) über einen neuen Nächtigungsrekord im Vorjahr: 302.000 Übernachtungen bedeuten im Vergleich zu 2024 einen Zuwachs von 10,9 Prozent.