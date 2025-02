Kristallwelten feiern 30. Geburtstag mit neuer Wunderkammer

"Wir freuen uns auf ihre Installation in Textur und Farbe, die auf den Ort und die Menschen abgestimmt sein wird, die sich hier begegnen", sagte Kristallwelten-Geschäftsführer Stefan Isser über das Projekt Shiotas, das ab 8. Mai zu erleben sein wird. Die Künstlerin macht rund um den Globus von sich reden. Unter anderem im Gropius Bau in Berlin oder im Hammer Museum in Los Angeles stellt die Installations- und Performancekünstlerin aus. Auch in Österreich war sie zuletzt tätig, indem sie eine Ausstellung im KZ-Gedenkstollen in Ebensee gestaltete.

Doch nicht nur im "Riesen" wird es sich heuer abspielen: Der Circus Roncalli verwandelt im Sommer den Garten erneut zur Manege. "Das Festival hat sich zu einem festen Bestandteil in unserem Sommerprogramm etabliert", hielt Isser fest und fügte hinzu: "Die Begeisterung für den Zirkus, der heuer mit einem komplett neuen Motto überraschen wird, ist ungebrochen." Darüber hinaus wird es insbesondere für Familien im Jubiläumsjahr einiges zu erleben geben. Zu Ostern wird eine große Ostereiersuche veranstaltet, rund um Pfingsten wird es zu den 30-Jahr-Feierlichkeiten ein "buntes Programm für die ganze Familie" ausgerichtet. Im Herbst ist ein Halloween-Festival geplant.

Das von Heller 1995 erschaffene Prinzip sowie die Urform der Swarovski Kristallwelten orientieren sich im Besonderen an der historischen Kunst- und Wunderkammer von Schloss Ambras. Diese und ähnliche Universalsammlungen versuchten früher das gesamte bekannte Wissen ihrer Zeit zu erfassen und ihre Betrachter in Staunen zu versetzen.

Nach der Eröffnung wurden die Kristallwelten im Laufe ihres Bestehens mehrfach großflächig verwandelt. Der erste Umbau fand 1998 statt, eine erste räumliche Ausdehnung erfolgte 2003. Bereits im Jahr 2007 wurde die unterirdische Erlebniswelt abermals erweitert. Im April 2015 wurde schließlich nach umfassenden Erweiterungsarbeiten die Arealfläche nahezu verdoppelt. Auf nun 7,5 Hektar entstand in Zusammenarbeit mit Künstlern und Designern aus aller Welt sowie Architekten eine weitläufige Parklandschaft mit verschiedenen Installationen und neuen Bauten. Erst im Vorjahr wurden zwei neue Wunderkammern des Elektronikkünstlers Rafael Lozano-Hemmer eröffnet.