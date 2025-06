Konkreter Sitzplatz im Flieger keine Überlegensversicherung

Am Donnerstag sind bei einem Flugzeugabsturz in Indien mehr als 240 Passagiere und Crew-Mitglieder getötet worden. Ein einziger Mann, der Berichten nach auf Platz 11A saß, überlebte das Unglück. Der Fensterplatz befand sich im vorderen Teil des Flugzeugs am Notausgang auf der linken Seite. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt betonte am Freitag dazu: "Sitz 11A zu buchen, ist keine Lebensversicherung."

von APA