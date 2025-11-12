Klagenfurt behält Flughafenanteile

Noch im Juni hätte die Stadt ihre 20 Prozent an die KBV abtreten wollen, um sich derlei Zuschüsse zu ersparen. Dieses Vorhaben passierte jedoch nie den Gemeinderat und nun kommt alles anders. Für 2025 werden die 1,3 Millionen Euro zugeschossen, 2026 kommt eine weitere Million dazu und 2027 sollen noch einmal 500.000 fließen. Mochar rechtfertigte die Finanzspritze trotz maroder Stadt-Finanzen mit einer erwarteten Wertschöpfung durch Verpachtungen von Flächen auf dem 42 Hektar großen Areal. Ab 2028 soll der Flughafen dann ohne Finanzhilfen auskommen.