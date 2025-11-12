News Logo
Klagenfurt behält Flughafenanteile

Die Stadt behält ihre 20 Prozent
©APA, THEMENBILD, GERT EGGENBERGER
Die Stadt Klagenfurt wird ihre Anteile am Flughafen nun doch nicht an die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) abtreten. Stattdessen will man heuer noch 1,3 Millionen Euro investieren, wie Kärntner Medien am Dienstag berichteten und Finanz- und Beteiligungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) am Mittwoch bestätigte. Die Investition sei notwendig, um die Anteile behalten zu können, weil die Stadt in Zukunft mit Rückflüssen durch Betriebsansiedelungen rechne.

Noch im Juni hätte die Stadt ihre 20 Prozent an die KBV abtreten wollen, um sich derlei Zuschüsse zu ersparen. Dieses Vorhaben passierte jedoch nie den Gemeinderat und nun kommt alles anders. Für 2025 werden die 1,3 Millionen Euro zugeschossen, 2026 kommt eine weitere Million dazu und 2027 sollen noch einmal 500.000 fließen. Mochar rechtfertigte die Finanzspritze trotz maroder Stadt-Finanzen mit einer erwarteten Wertschöpfung durch Verpachtungen von Flächen auf dem 42 Hektar großen Areal. Ab 2028 soll der Flughafen dann ohne Finanzhilfen auskommen.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0292 VOM 22.5.2023 - Flughafen Klagenfurt, aufgenommen am Montag, 29. Mai 2023 in Klagenfurt. Der Flughafen wird wieder vollständig durch die öffentliche Hand übernommen. (Luftaufnahme).

