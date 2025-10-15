Kärnten bekommt neues Tourismusgesetz

Die Kärntner Landesregierung hat den Entwurf für ein neues Tourismusgesetz in eine vierwöchige Begutachtung geschickt. Nächtigungsbezogene Abgaben werden ab November 2026 von einer landesweiten Aufenthaltsabgabe von 4,50 Euro pro Gast und Nacht (4 Euro auf Campingplätzen) abgelöst. Die Einnahmen, gerechnet wird mit 8 Mio. Euro jährlich, fließen laut Entwurf in einen Infrastrukturfonds, teilte der Landespressedienst am Mittwoch mit.

von APA