Kärnten bekommt neues Tourismusgesetz

Reisen & Freizeit
Kärnten regelt Abgaben für Nächtigungen neu (Symbolbild)
©APA, GEORG HOCHMUTH, THEMENBILD
Die Kärntner Landesregierung hat den Entwurf für ein neues Tourismusgesetz in eine vierwöchige Begutachtung geschickt. Nächtigungsbezogene Abgaben werden ab November 2026 von einer landesweiten Aufenthaltsabgabe von 4,50 Euro pro Gast und Nacht (4 Euro auf Campingplätzen) abgelöst. Die Einnahmen, gerechnet wird mit 8 Mio. Euro jährlich, fließen laut Entwurf in einen Infrastrukturfonds, teilte der Landespressedienst am Mittwoch mit.

"Es sollen mehr Mittel in das Gästeerlebnis und die Infrastruktur fließen und weniger in die Verwaltung", sagte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Statt der bisherigen Tourismusorganisationen werden künftig neun regionale Tourismusverbände, die im kommenden Jahr gegründet werden, sowie die Kärnten Werbung strategische Entscheidungen treffen. Die Gästemeldung soll künftig digital passieren.

