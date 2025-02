Italiens Tourismus boomt

Der italienische Tourismus boomt. 235 Millionen Übernachtungen wurden von Jänner bis November 2024 gebucht, wie Italiens Fremdenverkehrsverband ENIT bei der in Mailand laufenden Tourismusmesse BIT am Montag bekanntgab. Das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Ausländische Touristinnen und Touristen gaben in dem Zeitraum 28,7 Mrd. Euro in Italien aus.

von APA