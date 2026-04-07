ABO

In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Airlines müssen Treibstoffmenge am vorherigen Abflugort einplanen
©APA, GEORG HOCHMUTH, Themenbild
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
In einigen italienischen Flughäfen wird Kerosin knapp, zugleich wächst die Unsicherheit mit Blick auf die kommende Sommersaison. Nach einem ersten Alarm am Wochenende für vier Flughäfen veröffentlichte das aeronautische Informationssystem NOTAM eine weitere Mitteilung für den Flughafen der süditalienischen Adria-Hafenstadt Brindisi: Airlines können dort kein reguläres Auftanken mehr vornehmen und müssen die benötigte Treibstoffmenge bereits am vorherigen Abflugort einplanen.

von

Laut Mitteilung stehen nur "begrenzte Mengen" zur Verfügung, die ausschließlich für Staats-, Rettungs- und Ambulanzflüge vorgesehen sind. Einschränkungen gelten auch an den Flughäfen Reggio Calabria und Pescara.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Treibstoffanbieter Air BP eine rationierte Versorgung für Flüge an den Flughäfen Mailand-Linate, Venedig, Treviso und Bologna angekündigt. Beobachter sehen darin erste mögliche Auswirkungen der Spannungen rund um die Straße von Hormuz, auch wenn die italienische Luftfahrtbehörde ENAC betont, die Engpässe hingen vor allem mit dem traditionell erhöhten Verkehrsaufkommen während der Osterzeit zusammen.

Europa importiert rund 30 Prozent seines Flugkraftstoffs. Fluggesellschaften wie Ryanair und die AUA-Mutter Lufthansa warnen bereits vor möglichen Folgen, sollte sich die Krise im Persischen Golf bis in den Frühsommer ausweiten. Engpässe wurden zuletzt auch an mehreren Flughäfen in Asien gemeldet, wohin ein Großteil des durch die Straße von Hormuz transportierten Rohöls geliefert wird.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Russland gewinnt Milliarden durch Hormuz-Blockade
Temu ist eine der bekanntesten chinesischen Handeslplattformen
Wirtschaft
China legt nach EU-Besuch neue Regeln für Online-Handel vor
Von Trumps Wahlversprechen bleibe laut Expertin kaum etwas übrig
Wirtschaft
Trumps Zollversprechen gehen laut US-Expertin nicht auf
Fahnen von OMV und Borouge vor Firmensitz in Wien
Politik
OMV-Beteiligung Borouge in Emiraten in Brand geschossen
++ ARCHIVBILD ++ Die Spritpreise schießen immer mehr nach oben
Wirtschaft
Marterbauer drängt Brüssel zu Übergewinnsteuer auf Sprit
Lebensmittelpreise steigen nun wegen Iran-Krieges noch weiter
Wirtschaft
Lebensmittelpreise steigen weltweit infolge des Iran-Krieges
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER