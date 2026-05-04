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Im ältesten Hotel Wiens

In Kooperation mit Hotel Stefanie
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Reisen & Freizeit
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©Jan Lackner
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Im Herzen von Wien liegt ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird: das Hotel Stefanie – Wiens ältestes Hotel. Seit 425 Jahren empfängt es Gäste aus aller Welt und zählt heute zu den offiziellen Wahrzeichen der Stadt.

Geführt wird das Haus von der Wiener Hoteliersfamilie Schick, mittlerweile in fünfter Generation unter der Leitung von Alexander Schick.

Das Hotel Stefanie vereint historischen Charme mit imperialer Eleganz – und schafft dabei den Spagat zwischen Tradition und modernem Komfort ­mühelos. Die zentrale Lage nahe der Innenstadt macht es zum perfekten Ausgangspunkt für Wien-Entdeckungen, während jedes Zimmer mit individuellem Stil und besonderem Flair zum Ankommen und Wohlfühlen einlädt.

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 © Tasting Movies

Im Mittelpunkt steht das Erlebnis der Gäste – und das zeigt sich besonders in zwei außergewöhnlichen Angeboten: Mit „Tasting Movies“ feiert ein innovatives Cine-Dining-Konzept seine Wien-­Premiere. Unter dem Motto „Taste the Moment – Taste the Story.“ verbinden sich Film und Kulinarik zu einem stimmungsvollen Gesamterlebnis, das alle Sinne anspricht und lange in Erinnerung bleibt.

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 © Tasting Movies

Taste the Moment – Taste the Story.

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 © Jan Lackner

Die „Altwiener Schmankerlreise“ hingegen ist eine genussvolle Hommage an die Wiener Küche. In stilvollem, historischem Ambiente werden klassische Gerichte serviert, die Tradition und Geschmack auf authentische Weise erlebbar machen.

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 © Jan Lackner

Ein Aufenthalt im Hotel Stefanie ist damit weit mehr als ein Besuch – es ist ein Eintauchen in die besondere Atmosphäre Wiens, wo Geschichte, Genuss und Gastlichkeit auf elegante, unaufdringliche Weise zusammenfinden.

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