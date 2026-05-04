Im ältesten Hotel Wiens

Geführt wird das Haus von der Wiener Hoteliersfamilie Schick, mittlerweile in fünfter Generation unter der Leitung von Alexander Schick.

Das Hotel Stefanie vereint historischen Charme mit imperialer Eleganz – und schafft dabei den Spagat zwischen Tradition und modernem Komfort ­mühelos. Die zentrale Lage nahe der Innenstadt macht es zum perfekten Ausgangspunkt für Wien-Entdeckungen, während jedes Zimmer mit individuellem Stil und besonderem Flair zum Ankommen und Wohlfühlen einlädt.