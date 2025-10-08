News Logo
Griechischer Kanal von Korinth wird erneut geschlossen

Wegen Reparaturarbeiten an den Uferhängen
Der hauptsächlich für den Tourismus bedeutende Kanal von Korinth zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes wird wegen umfangreicher Reparaturarbeiten an den Uferhängen erneut geschlossen. Nach Angaben der Betreiberfirma soll die Wasserstraße ab dem 14. Oktober 2025 vollständig für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Anschließend soll die letzte Phase der Hangsanierung beginnen.

Bereits 2023 war der Kanal wegen einstürzender Hänge für längere Zeit geschlossen worden. Der genaue Termin für die Wiedereröffnung stehe noch nicht fest, teilte die Direktion des Kanals am Dienstag weiter mit. Der rund 6,3 Kilometer lange Kanal ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Griechenlands. Die Wasserstraße mit ihren bis zu 85 Meter hohen Felswänden verkürzt die Seeroute zwischen Ionischem Meer und Ägäis erheblich, weil man nicht um die ganze Peloponnes herumfahren muss. Allerdings geht es nur bei Schiffen mit weniger als 17 Metern Breite. Eröffnet wurde der Kanal am 25. Juli 1893.

Schon in der Antike gab es den Wunsch, die Landenge von Korinth für den Schiffsverkehr zu überwinden. Ein tatsächlicher Kanalbau gelang damals zwar nicht, aber man entwickelte eine beeindruckende technische Alternative: Den Diolkos, eine Steinstraße mit eingelassenen Rillen, über die Schiffe auf Wagen oder Schlitten quer über die Landenge gezogen wurden – also eine Art antike Schlepp- oder Rollstraße. Sie verlief auf einer Länge von etwa sechs Kilometern und verband den Golf von Korinth im Westen mit dem Saronischen Golf im Osten.

This photograph taken on May 29, 2023, shows part of the Corinth Canal, near the city of Corinth. The Corinth Canal was closed for safety reasons after a series of landslides in early 2021. From June 1, and for a period of four months, the Corinth Canal will open again for shipping. (Photo by Valerie Gache / AFP)

