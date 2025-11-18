News Logo
Gastronomie beflügelt Tourismus in Italien

Kulinarik vielleicht schon bald UNESCO-Kulturerbe
Die Gastronomie beflügelt den Tourismus in Italien. Die Ausgaben ausländischer Touristen in italienischen Restaurants, Bars und Gaststätten steigen weiter. 2024 gaben sie 12,1 Mrd. Euro in Italien aus, was einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Jahr davor entspricht. Für heuer wird ein weiterer Anstieg um 5 Prozent auf rund 12,7 Mrd. Euro erwartet, geht aus einer Studie des Gastronomieverbands Fiepet Confesercenti hervor.

Reisen mit Schwerpunkt auf Wein und Kulinarik bescheren Italien direkte Einnahmen von 9 Mrd. Euro jährlich. Laut italienischem Statistikamt Istat dürfte der Umsatz im Gastgewerbe 2025 um durchschnittlich 1,7 Prozent steigen. In den vergangenen zehn Jahren hat die Zahl der Gastronomiebetriebe stark zugenommen.

Agrarminister Francesco Lollobrigida betonte laut Medienangaben, dass die italienische Küche, Kandidatin für das UNESCO-Welterbe, für die Entwicklung der italienischen Regionen besonders wichtig sei. Die Gastronomie des Landes sei ein kulturelles Symbol und ein Wirtschaftsmotor Italiens, so der Landwirtschaftsminister. Die italienische Küche sei nicht nur ein Teil der Identität, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Die UNESCO hat der Aufnahme der italienischen Küche in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eine erste Zustimmung erteilt. In ihrer technischen Bewertung empfehlen internationale Experten, für die italienische Küche offiziell die Aufnahme in die UNESCO-Liste. Diese Einschätzung bildet die Grundlage für die endgültige politische Entscheidung, die der zwischenstaatliche UNESCO-Ausschuss bei seiner Sitzung vom 8. bis 13. Dezember in Neu-Delhi treffen wird.

Die italienische Küche wird im offiziellen Bewerbungsdossier als Zusammenspiel von sozialen Praktiken, Ritualen und Gesten definiert, die auf zahlreichen lokalen Kenntnissen beruhen. Dieses Mosaik von Traditionen spiegle die biokulturelle Vielfalt des Landes wider, heißt es im Dossier, das aktiv von der Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterstützt wird.

