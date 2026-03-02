Flughafen Wien rüttelt nicht an Höhe der Dividende

Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem wird mit einem Anstieg des Ölpreises gerechnet.

2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Mio. Euro zurück.