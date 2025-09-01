News Logo
Flughafen Triest mit starkem Passagierwachstum

Die Billigfluglinie trug wesentlich zum Passagierwachstum bei
Mit fast 1,7 Millionen Passagieren bis Ende 2025 und einem Wachstum von 140 Prozent in den letzten drei Jahren ist der Flughafen Triest der zweitstärkste mittelgroße Flughafen Europas in Bezug auf das Wachstum. Wie Geschäftsführer Marco Consalvo betonte, werde man in Bezug auf Passagieraufkommen und Flugverbindungen Ljubljana überholen.

Motor dieses Aufschwungs war zuletzt die Eröffnung eines Ryanair-Stützpunkts in Triest, gefolgt vom Start von Wizz-Air-Flügen nach Tirana und Bukarest. Diese Fluggesellschaften ergänzen das bestehende Angebot von ITA und Lufthansa. Das Streckennetz ist damit von durchschnittlich 10 auf 27 Ziele, alle in Europa, gewachsen.

"Unser Ziel ist, innerhalb von drei Jahren 40 bis 50 Destinationen anzubieten. Das Wachstum wird anhalten, auch wenn die Steigerung geringer sein wird als bisher. Wir wollen auch Passagiere aus Kärnten und Slowenien stärker bedienen", so Consalvo laut Medienangaben.

Geplant ist außerdem die Anbindung an weitere europäische Drehkreuze neben den bestehenden nach Frankfurt und Rom. Im Fokus stehen dabei Ziele wie Madrid, Paris Charles de Gaulle, London-Gatwick und möglicherweise auch Dubai oder Istanbul.

