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Erste Passagiere im neuen Frankfurter Terminal angekommen

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Chinesische Gesellschaft weihte Terminal 3 ein
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Am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind erstmals Passagiere eines Linienflugs abgefertigt worden. Als Erstes landete in der Früh ein Jet der Gesellschaft China Southern Airlines aus Shenyang, wie der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte. Die chinesische Gesellschaft gehört zu den 57 Airlines, die bis zum Sommer in das neue Terminal 3 am größten deutschen Flughafen umziehen sollen. Bisher waren sie im Terminal 2 beheimatet, das geschlossen und saniert werden soll.

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Das neue Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren und kann mit einem vierten Flugsteig auf 25 Millionen erweitert werden. Es stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar. Im Vorjahr gab es am Frankfurter Flughafen gut 460.000 Starts und Landungen, rund 63 Millionen Passagiere wurden abgefertigt.

FRANKFURT/MAIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/dpa/Boris Roessler

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