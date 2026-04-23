Erste Passagiere im neuen Frankfurter Terminal angekommen

Das neue Gebäude war nach mehr als zehn Jahren Bauzeit am Mittwoch mit einem Festakt offiziell eröffnet worden. Das vier Milliarden Euro teure Terminal bietet in der ersten Ausbaustufe eine Abfertigungskapazität von rund 19 Millionen Passagieren und kann mit einem vierten Flugsteig auf 25 Millionen erweitert werden. Es stellt die Endstufe des genehmigten Ausbaus am Flughafen Frankfurt dar. Im Vorjahr gab es am Frankfurter Flughafen gut 460.000 Starts und Landungen, rund 63 Millionen Passagiere wurden abgefertigt.