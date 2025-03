Doris Lang Mayerhofer: Linz als Tourismusmagnet – Fakten und Visionen

In der neuesten Episode von Oberösterreich ungefiltert begrüßen wir die vielbeschäftigte Stadträtin Doris Lang Mayrhofer. Mit über zwölf Jahren Erfahrung in der Politik gewährt sie Ihnen spannende Einblicke in ihre Tätigkeiten als Stadträtin von Linz – insbesondere in den Bereichen Kultur, Tourismus, Kreativwirtschaft und Märkte.

Frau Lang Mayrhofer spricht über die Dynamik der Kreativwirtschaft und die bedeutende Rolle der Creative Region, die kreative Köpfe aus unterschiedlichsten Branchen miteinander vernetzt. Besonders hervor hebt sie Initiativen wie das AI-Dinner im Ars Electronica Center – eine Plattform für den interdisziplinären Austausch über Künstliche Intelligenz.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Linzer Märkten – darunter der traditionsreiche Südbahnhofmarkt sowie die bevorstehenden Weihnachtsmärkte. Frau Lang Mayrhofer erläutert, wie durch die Kombination aus Tradition und Innovation die Märkte kontinuierlich belebt und weiterentwickelt werden.

Auch im Bereich Tourismus und Kultur positioniert sich Linz als lebendige und attraktive Stadt. Sie schildert, wie Events wie das Pflasterspektakel oder das neue Lido Sounds Festival zu einem regelrechten Tourismusboom beitragen. Besonders stolz ist sie auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt seit ihrer Rolle als Europäische Kulturhauptstadt 2009.

Darüber hinaus gibt die Episode auch persönliche Einblicke: Frau Lang Mayrhofer spricht über ihre Rolle als Mitgesellschafterin eines Möbeldesign-Unternehmens, ihre privaten Interessen sowie die Herausforderungen und Chancen, die sich aus ihrer Doppelfunktion ergeben. Zum Abschluss teilt sie inspirierende Gedanken über Optimismus, Gestaltungswillen und die Zukunft der Stadt Linz.

Erleben Sie eine vielseitige und inspirierende Konversation mit Doris Lang Mayrhofer – und entdecken Sie, wie Linz sich zu einer pulsierenden Kultur- und Kreativstadt entwickelt hat.